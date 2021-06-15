صور.. وزيرة البيئة: الملف البيئى شهد تطورا كبيرا خلال الـ7 سنوات الماضية

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه فى الملفات البيئية الدولية، كما أجابت على تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن عدد من الملفات البيئية المحلية وذلك بمقر بمجلس النواب.





وقامت وزيرة البيئة فى بداية لقائها بالنواب بطرح الملف البيئى من البعد الدولى نظراً لسيطرته على ديناميكة المجتمع الدولى، موضحةً أن البعد البيئى تنبع أهميته من تأثيراته على جميع القطاعات الأخرى، مشيرةً إلى تواجد مصر بقوة على كافة المحافل الدولية البيئية، بل كان لمصر بصمة واضحة فى خروج العديد من الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقيات ريو عام 1992 من خلال الدكتور مصطفى طلبة مدير برنامج الأمم المتحدة آنذاك الذى كان له دوراً كبيراً فى الخروج بتلك الاتفاقية حتى عام 2018 عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لربط اتفاقيات ريو الثلاث والتى تعد أهم اتفاقيات أثرت على مسار المجتمع الدولى.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدور المصرى لا يتوقف عند المستوى الدولى فقط بل يمتد على المستويين القارى والإقليمى، مشيرةً إلى سعى مصر الدائم إلى توحيد الصوت الإفريقى من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولى فى كافة المحافل وذلك منذ ترأسها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حيث ظهر حينها مصطلح أفريقيا تتحدث بصوت واحد نظراً للتأثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجى المتميز فى إفريقيا وتسببها فى ظاهرة التصحر، كما ساهمت تلك الوحدة الإفريقية فى الخروج بمبادرتى الطاقة المتجددة وتغير المناخ.

وأشارت فؤاد أن الملف البيئى فى مصر تطور بشكلٍ كبيرٍ خلال الـ 7 سنوات الماضية وأن الحكومة الحالية استطاعت عمل دمج حقيقى للبعد البيئى فى كافة القطاعات الأخرى وتزايد الاهتمام بالبعد البيئى حيث وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط، كما أصدرت وزارة المالية السندات الخضراء كأول سندات فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما بدأت مصر عملية إحلال السيارات القديمة للتقليل من تلوث الهواء، بالإضافة إلى إصدار قانون المخلفات الجديدة وجارى الانتهاء من لائحته التنفيذية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على الحد من التلوث بكافة أشكاله فقد استطاعت الوزارة فى توفيق أوضاع عدد من شركات البترول التى كانت تصرف على خليج السويس وتم عمل خطة لعدد 12 شركة تخطت تكلفتها الـ7 مليار دولار، كما تعمل الوزارة على الحد من الأكياس البلاستيكية والتى نص عليها قانون المخلفات الجديد ولكن الموضوع يحتاج لبعض الوقت نظراً لوجود حوالى 3.375 مصنعا يعمل على إنتاج تلك الأكياس فى الوقت الحالى لذا فالتغيير سيتم تدريجيا، وجارى العمل على توفير بدائل للبلاستيك يتناسب سعره مع المواطنين وأصحاب المحلات، كما أن هناك توجه نحو تصنيع الأكياس القابلة للتحلل، وهناك العديد من الحملات التوعوية التى تم إطلاقها لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأكياس على الصحة والبيئة، مشيرةً إلى انه تم الانتهاء من الإستراتيجية الخاصة بالحد من الأكياس البلاستيك.

كما ردت فؤاد على تساؤلات أحد النواب الخاصة بمنظومة المخلفات وباستمرار تواجد المخلفات بعدد من الأماكن، موضحةً انه تم توقيع عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لجمع القمامة من شهرين فقط وهذا لم يكن متاح قبل ذلك نظراً لكون منظومة المخلفات فى مصر كانت تحتاج لبنية تحتية والتى يتم تنفيذها على مستوى 27 محافظة، حيث سيتم تنفيذ عدد 80 مدفن قبل ذلك كان يتم العمل بعدد 3 مدافن فقط، كما سيتم تنفيذ عدد 123 محطة وسيطة وعدد 56 مصنع وقبل ذلك لم يكن متاح البنية التحتية التى تخدم شركات جمع القمامة، مضيفةً أن وزارة التنمية المحلية خلال عام 2020 فتحت المجال لإبرام العقود مع عدد من شركات الجمع والنقل فى محافظات كلاً من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه أثناء العمل على قانون المخلفات كانت كل وزارة تقوم بتنفيذ الجزء الخاص بها فى منظومة المخلفات الجديدة فالتنمية المحلية قامت بتنفيذ البنية التحتية، كما كان أيضاً خلال تلك الفترة يتم حساب الحافز الاستثمارى للقطاع الخاص، وفى هذا الوقت أيضاً كان يتم العمل على الآلية التى سيتم دمج القطاع غير الرسمى فى القانون، مشيرة إلى أنه تم عمل نموذج تجريبى لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم.

وأوضحت فؤاد لأحد النواب التى طرحت سؤالاً حول عملية إزالة الأشجار الموجودة حول الترع بأن هذا الأمر يتعلق بعمليات تبطين الترع ولكن سيتم زراعة أشجار جديدة بدلاً منها عقب انتهاء الأعمال، موضحةً انه هناك مخطط لعمليات التشجير على مستوى الجمهورية.

وحول ملف المحميات، أشارت وزيرة البيئة أن هناك تطوراً كبيراً تشهده العديد من المحميات وهو ما يدل عليه ضم الإتحاد الدولى لصون الطبيعة محميتى وادى الحيتان ورأس محمد للقائمة الخضراء أى أنها محميات لها إدارة وصيانة مستمرة وتم الترويج لهذا القرار عبر حملة "eco Egypt"، وشهدت تلك المحميتين منذ الترويج لهذا القرار تضاعف فى أعداد روادها.