وحدة القصيدة من النفسية إلى العضوية.. أحدث إصدارات وزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - ويبين الكتاب أن موضوع وحدة القصيدة من أهم قضايا النقد الأدبى التى شغلت النقاد قديمًا وحديثًا، سواء من جهة ما تَطلّبه النقاد من تماسك بناء القصيدة، ومتانة سبكها، أم من جهة ما دار بينهم من جدل ونقاش حول العلاقة بين المقدمة وموضوع القصيدة.

ويناقش ما تناوله النقاد المحدثون من الوحدة العضوية أو الموضوعية أو النفسية، فى ضوء ما دار بينهم من معارك أدبية أو مساجلات نقدية.

ويؤكد أن هذا الحراك النقدى الواسع قديمًا وحديثًا، أثرى عملية الإبداع الأدبى والنقدى معًا، مما انعكس إيجابًا على آليات بناء القصيدة، فاتسعت مساحات الإبداع الفنى بها قدر اتساع مساحة هذا الحراك النقدى، وهو ما عمل وزير الأوقاف على إبرازه فى هذا البحث ما بين تنظير نقدى وتطبيق تحليلى.

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