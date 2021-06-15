سعيد والعبد ومسلم ونيفين ولبيب يشاركون فى منتدى حوار الثقافات بـ الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "المجتمع المدنى وبناء الوعى - تحديات اللحظة الراهنة"، والذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.





ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر اليوم الثلاثاء، وتستمر ظهر الخميس المقبل، بحضور نخبة من قادة فكر المجتمع المصرى، من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وقيادات الإعلام المصرى، وممثلى المجتمع المدنى.

الدكتور القس أندريه زكى

وتأتى فعاليات الجلسة الأولى تحت عنوان "المجتمع المدنى وبناء الوعى"، والجلسة الثانية تحت عنوان "المواطنة ووحدة المجتمع - قضية سد النهضة نموذجًا"، وفى الجلسة الثالثة بعنوان "الفن ودوره فى بناء الوعى"، كما تأتى الجلسة الرابعة تحت عنوان "الإعلام وصناعة الوعى"، ومن المقرر فى نهاية المؤتمر عرض خلاصات وتوجهات مستقبلية فى الجلسة الختامية.

ويشارك فى الحديث الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسى وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشارى الإدارة والتنمية، والدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة أمانى الطويل، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، ورامى جلال، الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور على بدر، عضو مجلس النواب، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية.

كما يشارك الكاتب الصحفى، محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، والكاتب عماد خليل، عضو مجلس النواب، والكاتب والمفكر، هانى لبيب، رئيس تحرير "دوت الخليج"، والدكتور حسن السعدى، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية، وخيرية البشلاوى، ناقدة فنية وكاتبة صحفية، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، والكاتب الصحفى والإعلامى، حسام فاروق، وسميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.