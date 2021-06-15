وزير التعليم العالى: خارطة طريق لرفع تصنيف الجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس، فعاليات ورشة العمل التى نظمتها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع بنك المعرفة، وتصنيف QS بالشرق الأوسط حول تصنيف الجامعات المصرية، والاحتفال بتكريم الجامعات المدرجة بتصنيف QS لعام 2022، وذلك بحضور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، آشون فرناندز رئيس تصنيف QS بالشرق الأوسط، ورؤساء الجامعات المدرجة بالتصنيف ونوابهم.





وفى كلمته، أشار خالد عبد الغفار إلى أن الوزارة فى يونيو 2017 قامت بتشكيل فريق يتولى مهام تحسين ترتيب الجامعات المصرية، والمساهمة فى حصولها على اعتراف فى مؤسسات التصنيف المرموقة مثل QS العالمى، والتايمز البريطانى، وشنغهاى الصيني، وتايمز نيوز، وتصنيف لايدن، وغيرها من التصنيفات العالمية.

وأضاف الوزير، أنه تم وضع خارطة طريق تستهدف رفع تصنيف العديد من الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية وضع الجامعات المصرية لخريطة واضحة بفترات زمنية محددة لرفع مكانة الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية، بحيث لا يقتصر الأمر على الإحصائيات والأرقام، بل يمتد إلى خطط مستقبلية واضحة ومحددة.

وأكد الوزير، على ضرورة الاستفادة من بحوث العلوم الإنسانية والاجتماعية فى الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دوليًا، موجهاً بأهمية وضع معايير أخرى لتقييم الجامعات للارتقاء بصورتها دولياً منها: كيفية تعامل الجامعات مع جائحة كورونا، وحفاظها على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب مع استمرار العملية التعليمية، وإجراء الامتحانات، واجتياز هذه المرحلة بنجاح.

كما أوصى الوزير، بأهمية وضع خطة داخل المؤسسات التعليمية لرفع عدد الأبحاث العلمية التى أجرتها الجامعات على فيروس كورونا المستجد كمطلب عالمى فى الخطط البحثية.

وأكد خالد عبد الغفار، أن الوزارة تستهدف تحفيز الجامعات على التواصل الفعال والإيجابى مع المجتمع المحلى بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، وكذلك دعم الجامعات لإنشاء برامج ذات شهادات مزدوجة بين الجامعات المصرية والأجنبية ذات التصنيف المتميز، موجهًا الشكر لرؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء لجنة التصنيف، والعاملين ببنك المعرفة المصرى على الجهد المتميز فى إدراج العديد من الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية.

ومن جانبه، أشار أيمن عاشور إلى قيام فريق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بوضع خطة عمل لزيادة الوعى لدى جميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وإدراج الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، وفى هذا الصدد تم تصنيف الجامعات إلى ثلاث مجموعات بناءً على عدد مرات ظهور الجامعة فى التصنيفات المختلفة.

وأوضح أنه يجب أن يكون لدى كل مجموعة من المجموعات الثلاث خطة عمل لرفع تصنيفها، على أن تتضمن خطة العمل بشكل أساسى أربع ركائز لزيادة التصنيف الأكاديمى، وهى: البحث العلمى، واستراتيجيات التدريس، وقابلية التوظيف، والسمعة الدولية للجامعة، مضيفاً أن هذه العوامل تعتبر أساسية فى تصنيف الجامعات بشكل عام.

وخلال فعاليات الورشة، ألقى رئيس تصنيف QS بالشرق الأوسط محاضرة لأعضاء لجان التصنيف بالجامعات حول التعرف على أفضل الممارسات لتصنيف QS فى العالم والمنطقة العربية للجامعات، وكذلك معايير تقييم الجامعات، بهدف الارتقاء بمستوى أداء الجامعات بالتصنيف الدولى QS، وتحسين سمعة الأبحاث الجامعية للباحثين من مختلف التخصصات بالجامعات الدولية المشابهة.

وفى ختام فعاليات الورشة، قام الوزير ورئيس تصنيف QS بالشرق الأوسط وأيمن عاشور بتوزيع الشهادات على الجامعات المدرجة بالتصنيف لعام 2022، وهى جامعات: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وعين شمس، و الأزهر، والإسكندرية، وأسيوط، والجامعة البريطانية فى مصر، و جامعة قناة السويس، وحلوان، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة المنصورة، وطنطا، والزقازيق.