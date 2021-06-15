الحكومة: لا صحة لحرمان طلاب الجامعات من الامتحانات حال عدم سداد المصروفات

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وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أى من طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية، مُشددةً على أحقية جميع طلاب الجامعات فى دخول الامتحانات، حيث أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، مُشيرةً إلى تخصيص عدد من الجامعات الحكومية ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التى تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى وحرصًا من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.
وفى سياق متصل، تتخذ الجامعات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والتى يتمثل أبرزها فى: تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة، وكذلك داخل لجان الامتحانات، إلى جانب التعقيم والتطهير الدورى للمنشآت ومقار اللجان قبل وبعد الامتحانات، فضلاً عن تخصيص صناديق زجاجية لجمع أوراق إجابات الامتحانات، وحفظها بها لمدة لا تقل عن 48 ساعة، تجنبًا لانتقال عدوى كورونا، وكذلك توفير المطهرات والمعقمات والكمامات خلال فترة الامتحانات، وإجراء فحص طبى لجميع منتسبى الجامعة قبل الدخول إليها من قبل الفرق الطبية.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة portal.mohesr.gov.eg.
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