إشادة أممية بدور مصر في الدفع قدما بأجندة السكان والتنمية

أشاد الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، الثلاثاء، بالدور الرائد للقيادة المصرية بوضعها ملف السكان على سلم الأولويات.

وقال شبانة: “من القاهرة انطلق الفكر الدولي الجديد حول معالجة ملف السكان من التركيز على عدد السكان إلى النظر في رفاه السكان وحقوقهم، وقد تحول النقاش من الكم إلى الكيف النوعية”.

وأضاف شبانة: أن “انعقاد المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية في القاهرة عام 1994 وإجماع 189 دولة على خطة عمل المؤتمر شكل أساساً مهما لعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان وكل المراجعات التي تلت ذلك بما فيها قمة نيروبي لمتابعة تنفيذ خطة عمل مؤتمر القاهرة”.

جاء ذلك خلال حضور المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لحفل الاستقبال الذي نظم للإعلان عن انضمام الفنانة المصرية أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وعلى شرف إيب بيترسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب حيث يعقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى للبحث في سبل تعزيز التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومختلف الشركاء والإطلاع على العمل الذي يتم في واحدة من أكبر مناطق عمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة.

وقال شبانة، إن مصر شريك أساسي وتاريخي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ونعتز بهذا التعاون مع شريك رائد في العمل التنموي في مجال السكان وحيث يعيش ثلث سكان المنطقة العربية.

وفي تعليقه على تعيين الفنانة أمينة خليل، سفيرة شرفية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، شدد شبانة على دعم المكتب الإقليمي لهذه المبادرة من البداية، وقال: “للسفراء الفخريين دور مهم لتعزيز علاقة صندوق الأمم المتحدة للسكان وتواصله مع الجمهور، ووجود سفيرة يحبها الجميع ومتحمسة مثل أمينة خليل يعد فرصة عظيمة لتعزيز أجندة الحقوق وضمان حصول النساء والفتيات على خيار الاستقلال الجسدي”.