انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية...

شارك السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الاجتماع الأول الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية للجنة التسيير الخاصة بالإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم المُوقعة بين الوزارة، ممثلةً في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، والتي تهدف لإنشاء منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين دول الجنوب من أجل أفريقيا في مصر.

تناولت كلمة الأمين العام الدور الذي تقوم به الوكالة في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ ، وذلك بناء على المحاور الأربعة لعمل الوكالة وهي برامج بناء القدرات والمنح الدراسية وإيفاد الخبراء والمساعدات، وذلك بما يتفق وتطلعات القارة الأفريقية في تحقيق حياة أفضل لشعوبها.

تم خلال الاجتماع مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالبدء في تدشين بنود مذكرة التفاهم، والأهداف المتوقع تحقيقها من إنشاء منصة التعاون الجنوب جنوب، فضلاً عن اعتماد تشكيل لجنة التسيير الخاصة بالمذكرة.

هذا، وقد حضر الاجتماع مندوبو عدة وزارات مصرية مشاركة في تنفيذ مذكرة التفاهم، وهي وزارات التخطيط والاتصالات والزراعة والتموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، فضلاً عن مشاركة الدكتورة نيرفانا فراج كبير مستشاري برنامج الأغذية العالمي لمنصة التعاون وآلية التنسيق بين دول الجنوب من أجل أفريقيا في مصر.