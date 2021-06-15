المطيري في اول زيارة للقاهرة

يصل الي القاهرة اليوم وزير الاعلام والثقافة والدولة لشئون الشباب بدولة الكويت الشقيقة عبد الرحمن المطيري علي رأس وفد كبير للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الاعلام للعرب التي تنطلق غدا بمقر جامعة الدول العربية بحضور لفيف من قيادات ومسئولي الاعلام العربي .

ومن المقرر أن تشمل زيارة المطيري للقاهرة عدة فعاليات تستهدف تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين الشقيقين ودفعه الي أفاق جديدة من بينها لقاءات مع كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام و نخبة من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة فضلا عن زيارات ميدانية لعدد من المواقع الاعلامية بالقاهرة.

يذكر ان عبد الرحمن المطيري الذي تولي منصبه في ديسمبر الماضي يقود عمليات تحديث متكاملة في الاعلام الكويتي وفق استراتيجية شاملة تركز علي تمكين الشباب و تعزيز مكانة الكويت كدولة لها تاريخها الإعلامي المميز ورصيدها الثقافي الكبير علي الصعيد العربي.