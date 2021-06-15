/635927/لعلاج-المصابين-وتقديم-المساعدات-استمرار-فتح-معبر-رفح

تستمر الحكومة المصرية، حتى الآن، فى فتح معبر رفح البرى حيث تواصل على مدار الساعة استقبلا المصابين والجرحى والحالات الإنسانية، التى تحتاج إلى العلاج والدعم، كما إنها تسهل عملية المرور للقوافل الطبية والغذائية، وأيضًا الكراكات المتحركة تجاه القطاع لإعمار غزة، انطلاقًا من مبادرة الرئيس السيسي.

تحيا مصر، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استمرار فتح معبر رفح البرى، وذلك لتوفير الدعم اللازم للمصابين فى قطاع غزة، وإليكم التفاصيل:-

استمرار فتح معبر رفح

ووفقًا لما أشارت إليه مصادر مسئولة، فقد أكدت أن تشغيل المعبر يأتى على مدار الساعة، ويكون هناك تسهيل وتوفير عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين من القطاع وحتى المستشفات المخصصة للعلاج داخل مصر، كما يتم توفير كامل للمواد الغذائية والطبية اللازمة.

كما أكدت المصادر أن فتح معبر رفح البرى، جاء بشكل استثنائي لاستقبال الجرحى والمصابين منذ 16 مايو الماضي ، كما يعمل على إدخال المساعدات، وأيضًا المساهمة فى عبور العالقين من الجانبية، مؤكدة على أنه من الممكن فى أى وقت جاهزية المعبر للشغيل، طبقًا لتطورات الأوضاع.

مساعدات طبية وغذائية موجهه إلى قطاع غزة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتخصيص 500 مليون دولار كنوع من الدعم لإعادة إعمار غزة، وذلك بعد العدوان الذى تعرض له القطاع، جراء الاعتداءات والانتهاكات الواسعة من الكيان الصهيوني.

وكانت عدد من القوى والأحزاب السياسية، قد وجهت فى وقت سابق، عدد من القوافل الطبية والغذائية، كنوع من الدعم إلى المواطنين فى قطاع غزة، كما توجه صندوق دوت الخليج، بعدد من المساعدات العينية أيضًا موجهه أيضًا إلى قطاع غزة، وكذلك قوافل من الأزهر الشريف، والأوقاف وكلهم فى إطار دعم الدولة الفلسطينية.