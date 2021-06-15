/635917/عفاف-زهران-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-أزمة-36-ألف-معلم

تقدمت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلامن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،واللواء محمود شعرواي ،وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والكتور صالح الشيخ ،رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن حل أزمة الـ36 ألف معلم والذي تم التعاقد معهم بعد اجتيازهم الاختبارات العام الماضي، بهدف سد العجز في أعداد المعلمين.

أزمة 36 ألف معلم

وأشارت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب،إلى أنه بعد ثلاثة أشهر تم إنهاء التعاقد في 30 يونيو من نفس العام، نظرا لعدم توافر ميزانية لتغطية التعاقدات،لافتة إلى تعهد المشرف على قطاع الموازنة بالوزارة بأنه سيتم حصر أسماء المعلمين في كافة المحافظات وإرسالها لوزارة التنمية المحلية،وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر، وتعيينهم على حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات، خلال مناقشة ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي ( ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ).

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة عفاف زهران بطلي احاطة بشأن أزمة المعلمين

وتابعت عفاف زهرانـ أن هذه الوعود مر عليها عدة أسابيع دون الإعلان عن أي جديد، خاصة مع اقتراب انتهاء العام المالي الحالي والتصويت على موزانة العام المالي القادم.

كما طالبت عفاف زهران عضو مجلس النواب،من دراسة حل جذري لتوفيق أوضاعهم، وعدم الاعتماد على الصناديق الخاصة بالمحافظات، والتي هي بمثابة مسكنات لأوضاعهم داخل ولى لهم أحقية للتعيين بعد اجتيازهم كافة الاختبارات والتي كلفتهم أموالا باهظة.