/635919/رشا-اسحق--زيارة-الوفد-الأوزباكستاني-يعزز-التعاون-بين-البرلمانين

قالت النائبة رشا اسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أن زيارة الوفد البرلماني الأوزباكستاني لمجلس الشيوخ،تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرلمانين،وتأكيدا علي أهمية استمرار وتيرة الزيارات رفيعة المستوي بين الدولتين و خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية اوزبكستان في نهاية عام ٢٠١٨ .

دوت الخليج يرصد مشاركة النائبة رسا اسحق فى استقبال الوفد البرلماني الاوزباكستاني

وأكدت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من أوائل الدول العربية، التي اعترفت باستقلال اوزبكستان عام ١٩٩١، و تم عقد مجموعة من التفاقات بين البلدين عام ١٩٩٥ لتعزيز التعاون في مختلف المجالات،مشيرة إلى الترحيب باستمرار مساعي تعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين و الشعبين، و خاصة علي المستوي السياسي و التنسيق الثنائي في العديد من الموضوعات ذات الاهمية سواء في مجالات حقوق الانسان او الأمن و مكافحة الفكر المتطرف و الارهاب .

التعاون الاقتصادي

وأعربت النائبة رشا اسحق،أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الانسان بمجلس الشيوخ، عن تطلعها لفتح مجالات محتملة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين، و خاصة في مجال الطاقة المتجددة و مجال السياحة و مجال البناء و العقارات و مجال الادوية و الانتاج الصيدلي و المراكز الطبية.

تعزيز العلاقات المصرية الاوزباكستانية

ودعت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، رئيس جمهورية اوزبكستان لزيارة مصر و عقد قمة ثنائية يتم من خلالها تعزيز العلاقات وتحقيق المزيد من الزخم لدفع العلاقات الثنائية الي الامام .

وتابعت الدكتورة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الخطي السريعة، التي قامت بها مصر في مجال حقوق الانسان، و خاصة في السنوات الاخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال اطلاق العديد من المبادرات و برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت النائبة رشا اسحق، ملف تعزيز حقوق المرأة و أهم المكتسبات التي حصلت عليها المرأة منذ عامي ٢٠١٤ و حتي الان، فضلا عن الاهتمام بحقوق الطفل و المعاقين و المسنين من خلال المجالس القومية المتخصصة و الهيئات و الوزارات المعنية.

جاء هذا خلال تعقيبا على زيارة الوفد البرلماني الاوزباكستاني للجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ ،برئاسة النائبة عالية يونسوفا امين البرلمان بجمهورية أوزبكستان، و المسئولة عن حقوق الانسان و لطف الدين خوجة القائم بأعمال سفارة اوزبكستان في القاهرة .