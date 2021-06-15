/635920/النيابة-الإدارية-تبدأ-التدريب-التفاعلي-الخاص-بمهارات-وفنون-التواصل-ومناهضة-العنف-ضد-المرأة

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن بدأ التدريب التفاعلي الخاص بمهارات وفنون التواصل ومناهضة العنف ضد المرأة، بالنسبة للنيابة الإدارية.

انعقد اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢١ التدريب التفاعلي الخاص بمهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك لعدد (٢٦) مديرة نيابة ممن سبق اختيارهن مديرات لعدة نيابات بمختلف محافظات الجمهورية سواءً من القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري والقبلي، برعاية المستشار/ عمر مروان – وزير العدل، والسيد المستشار / عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفي كلمته التي ألقاها المستشار / عصام المنشاوي تقدم بالشكر لكل من الدكتورة / مايا مرسي – رئيسة المجلس القومي للمرأة ة والقاضية / أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل على ما يقمون به من جهود بالغة الأهمية لدعم وتمكين المرأة وحماية مكتسباتها.

كما أشاد سيادته بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها اجمالاً، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، مؤكدًا على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه، كما توجه بالشكر لمعالي المستشار / عمر مروان - وزير العدل ولفخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية على دعمه الكامل لحصول المرأة على مكتسباتها الدستورية.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة / مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة، على تقديرها البالغ المستشار / عصام المنشاوي، الذي قام خلال فترة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية بإصدار حزمة قرارات غير مسبوقة بتمكين المرأة داخل النيابة الإدارية وتوليتها المناصب القيادية حتى بلغ عدد مديرات النيابة ممن تم تعيينهن في عهده عدد غير مسبوق في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية التي تبلغ نسبة تمثيل المرأة فيها ما يقارب ٤٨%.

كما تقدمت سيادتها بالشكر للقاضية / أمل عمار - مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل على المجهود الكبير الذي تقوم به ولمعالي المستشار / عمر - مروان - وزير العدل مؤكدة أن خلف تمكين المرأة حق واستحقاق دستوري وقيادات مستنيره تؤمن بقيم المساواة والمواطنة. وأكدت أن ما يحدث في مصر الآن تحت قيادة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي، يحق أن يقال عنه العصر الذهبي للمرأة المصرية.

وفي كلمتها تقدمت القاضية / أمل عمار، بالشكر للمستشار / عصام المنشاوي، والدكتورة / مايا مرسي، ونقلت للحضور تحية المستشار / عمر مروان، مؤكدة على استمرار التعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

وأنهت كلمتها بالتأكيد على بالغ الشكر والتقدير للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية الذي مكّن المرأة من حقها الدستوري.

وفي الختام قام السيد المستشار / عصام المنشاوي بإهداء درع النيابة الإدارية لكل من الدكتورة / مايا مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية / أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.