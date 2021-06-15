في اتهامه بنشر «أخبار كاذبة».. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا على ذمة التحقيقات

/635921/في-اتهامه-بنشر-أخبار-كاذبة-تجديد-حبس-عبد-المنعم-أبو-الفتوح-15-يوما-على-ذمة-التحقيقات

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن أمر جهات التحقيق تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح.

العناصر الإرهابية

كما أسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف العناصر الإرهابية، والترويج لأغراض العناصر الإرهابية التي تستهدف جلجله الثقة في الدولة ومؤسساتها.

قانون الإرهاب

وأوضح قانون الإرهاب في تطبيق أحكام القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية:

- الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

- الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.