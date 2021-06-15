/635922/اللجان-النوعية-بمجلس-النواب-تستأنف-عملها-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والمقترحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية واسرهم تجاه أسر الشهداء والمصابين بما يحقق المصلحة الفضلى لهم من الجهتين، بدعوة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم.

لجنة الصحة

تعقدلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ،برئاسة النائب أشرف حاتم، لجتماعها اليوم، لمناقشة 15 طلب إحاطة مقدم من النواب، كما تناقش طلبات الغحاطة المقدمة من النائب ثروت سويلم لشأن:

منظومة الصحة بمركز أبو حماد. سوء حالة مستشفى االحرار بالزقازيق بمحافظة الشر قية. سوء حالة مستشفى أبو حماد العام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب

كما تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة 8 طلبات احاطة مقدمة من النواب، كما تناقش طلب الاحاطة المقدم من النمائب أحمد الشيشيني، بشأن تضرر قرى أبو ريه والصواف ومكايد ومغنيين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، من تغيير مسار طريق محور عمروس مما سيتسبب في إهدار جزء كبير من الاراضي الزراعية، الأمر الذى يعد إهدار للمال العام.

وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعها برئاسة النائب أحمد بدوي ،لاستكمال نظر "مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية غير المصرفية”،بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – وزارة الدفاع – وزارة العدل – وزارة الداخلية – وزارةالمالية – وزارة التجارة والصناعة – و زارة التضامن الاجتماعي – هيئة الرقابة المالية – البنك المركزي –هيئة الرقابة على التأمين.