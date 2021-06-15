/635929/للشهادة-وصول-محمد-حسين-يعقوب-إلى-المحكمة-في-قضة-داعش-إمبابة

حصل موقع دوت الخليج على أول صور للشيخ محمد حسين يعقوب داخل قاعة جلسة قضية "داعش إمبابة" في مقر مجمع محاكم طرة.

وظهر محمد حسين يعقوب جالساً على كرسي متحرك في نهاية المحكمة، ويصاحبه أحد أبنائه، وسط حراسة مشددة من أفراد الأمن.

محكمة جنايات أمن الدولة

وبدأت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سماع شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش إمبابة" داخل قاعة المحكمة.

ويشهد مجمع محاكم طرة اليوم، تعزيزات أمنية مشددة بمحيط المحكمة بالتزامن مع بدء الجلسة.

الجدير بالذكر طلبت هيئة المحكمة استدعاء الشيخ يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه.

وكانت أصدرت هيئة المحكمة، يوم 10 يونيو 2021 السبت الماضى، قرارًا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وذلك لتخلفه عن قرار المحكمة باستدعائه بحسب طلب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

جرائم تمويل الإرهاب

وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين للشرعية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى العناصر الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل العناصر إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للعناصر الإرهابية، أموالا ومعلومات ومفرقعات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.