/635923/تفاصيل-مثيرة-في-صفقة-انتقال-كريم-فؤاد-للنادي-الأهلي

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم رغبة اللاعب كريم فؤاد في الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل وذلك بعد أن أبلغ مسئولي إنبي نجوم المستقبل بإنتهاء إعارة اللاعب وعودة اللاعب من جديد بسبب عدم القدرة على سداد القيمة المالية، ويستعرض دوت الخليج القصة وراء انتقال ظهير النادي البترولي لصفوف النادي الأهلي.

علم دوت الخليج ان كريم فؤاد لا يريد اللعب سوى في النادي الأهلي لأن الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء بالنسبة له هو بمثابة حلم يسعى اللاعب لتحقيقه خلال الفترة المقبلة حتى في حالة تلقيه عروض خارجية من أندية خليجية أو أوروبية عقب المشاركة المتوقعة للاعب في أولمبياد طوكيو.

كريم فؤاد يوقع على عقود رغبته في الإنضمام للنادي الأهلي

وكشف مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن النادي ينوي تقديم عرض رسمي لضم اللاعب بقيمة 10 مليون جنية + لاعب إعارة من قطاع الناشئين وهذا العرض مقارب لحديث رئيس النجوم أن اللاعب يريد المارد الأحمر وسنعمل على تحقيق رغباته لكن لن نتنازل عن 15 مليون جنية.

ويعد كريم فؤاد من اللاعبين الذين يسيرون على خطى محمد مجدي أفشة خلال الفترات الماضية ، حيث تحامل الأخير على نفسه حتى انتقل لصفوف القلعة الحمراء ، ولذلك تمسك النادي الأهلي بضرورة تواجد اللاعب ضمن صفوف المارد الأحمر.

ومن المقرر أن تحسم الأيام القليلة القادمة انتقال اللاعب لصفوف الأهلي بشكل رسمي بعد موافقة اللاعب و التوقيع على رغبة بالإنضمام للمارد الأحمر وتسليمه لمحمد الطويلة رئيس نادي النجوم.

على جانب أخر يستعد الأهلي للسفر لتونس من أجل خوض مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إنطلاقها في تمام السابعة بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ، من مساء يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، على ملعب رادس ضمن مواجهات قبل النهائي للبطولة الإفريقية للاندية الأبطال.

ومن المقرر أن تشهد القائمة المسافرة لتونس كلا من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع : رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بانون، سعد سمير، أيمن أشرف، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام.

خط الدفاع: عمرو السولية، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان.

خط الهجوم: محمود كهربا، جونيور أجايي، صلاح محسن، محمد شريف ومروان محسن.