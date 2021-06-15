مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفيرا كوبا وغينيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت تانيا أجيار فرنانديز، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوبا والدول اللاتينية، مؤكدة أن كوبا دعمت المنطقة العربية على مدار تاريخها، وخصوصًا القضية الفلسطينية.

وأضافت أن أول زيارة رسمية كانت للإسكندرية خصوصًا مكتبة الإسكندرية، مشيرة إلى أن المكتبة مبدعة وبها تكنولوجيا متقدمة ولها إنتاج مبهر، وأنها تذكرها ببلدها كوبا.

وحملت مشروع تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية فى كوبا، مؤكدة أن مكتبة الإسكندرية واحدة من أكبر وأهم المكتبات فى العالم.

وأهدت السفيرة، الدكتور مصطفى الفقى مجموعة كتب عن جيفارا، فيما أهدى الفقى، للسفيرة مجموعة من إصدارات مكتبة الإسكندرية لسفارة كوبا بالقاهرة.

وفى سياق متصل، استقبل مدير مكتبة الإسكندرية، سوريبا كمارا سفير غينيا فى مصر، وسلمه الأخير كتاب "رؤية لإفريقيا" إهداء من الرئيس ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا.

وحمل السفير مشروع مذكرة تفاهم لتوقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية فى غينيا، وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقى، كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" ومجموعة من إصدارات المكتبة لسفارة غينيا بالقاهرة.