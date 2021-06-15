جدة - نرمين السيد - ويتضمن الفيديو وصول الجرار للورشة لفحص العجل وكابلات أجهزة الأمان، وتموين الجرار بالوقود بمحطة تموين الورشة. كما تضمن الفيديو فحص الجرار ظاهريا وعمل الصيانة اللازمة وفحص خزان الشحم للجرار، وفحص جودة فلاتر الزيت وتغييرها، وفحص الماكينة الداخلية للجرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تعرض فيديو لصيانة الجرارات الـGE فى ورش الفرز بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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