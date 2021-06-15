الخارجية: شكرى نقل دعوة السيسى إلى أمير قطر لزيارة مصر فى أقرب فرصة

جدة - نرمين السيد - وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أمير دولة قطر، وقام بتسليمه الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية والتى تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائى اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة فى تسوية كافة المسائل العالقة فى إطار ما نص عليه "بيان العُلا"، هذا.

وقد قام وزير الخارجية بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أمير دولة قطر، لزيارة مصر فى أقرب فرصة.

وأوضح حافظ، وفقا لبيان صحفى، أن أمير دولة قطر طلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، وأعرب عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.

كما تناول اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين فى ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية وما تضطلع به مصر من دور فى تعزيز أواصر العمل العربى المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وبما يخدم مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكرى أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربى ضد أى مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك فى مواجهة كافة التحديات التى تستهدف النيل من الأمن القومى العربي.