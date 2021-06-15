ترعة المريوطية تودع العشوائية.. الجيزة: بدء التغطية والتطوير فى اتجاه فيصل

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا، لبدء الخطوات التنفيذية لاستكمال مشروع تغطية وتطوير مسار مصرف المحيط (ترعة المريوطية) بالقطاع الشمالى لشارع الأهرام اتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى.





وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل المرحلة الأولى منه بالقطاع الجنوبى لشارع الأهرام وبطول 3,6 كم بتكلفة إجمالية بلغت 310 ملايين جنيه بالاشتراك مع وزارة الرى والتى تم فيها تغطية جزء من مسار الترعة وإقامة موقف لسيارات السرفيس أعلاه بالإضافة إلى تدبيش الترعة ورصف البر الشرقى والغربى للطريق وإنشاء كورنيش وممشى حضارى وأماكن للخدمات ونقاط ترفيهية للمواطنين والتى لاقت استحسان كبير.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بصدد طرح مراحل العمل الجديدة للمشروع والتى ستضم تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام بطول 500 م2 بالإضافة إلى المرحلة التى تتبعها والتى ستكون بدءاً من مسار ترعة المريوطية بشارع الملك فيصل حتى اتجاه الطريق الدائرى بطول 2.5 كم تقريباً وذلك لكى تتكامل الصورة الحضارية لذلك القطاع الحيوى والذى تم رصد حاجته الماسة للتطوير .

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الذى شهد حضور اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى والتى وجه خلاله المحافظ بالاستعانة بمكتب استشارى متخصص لوضع التصميمات اللازمة والتصور النهائى للمشروع لتحقيق الاستفادة القصوى من أعمال التطوير التى سوف يشهدها المسار على أن تكون الأعمال بداية شهر يوليو القادم.

وكلف المحافظ كافة أجهزة المرافق باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أى أعمال صيانات أو إحلال وتجديد أو تحويلات للخطوط الواقعة بمسار أعمال التطوير المقرر تنفيذها وسرعة الانتهاء منها قبل بدء الأعمال.

ووجه بإزالة جميع التعديات على خطوط التنظيم أسوه بما تم فى المرحلة الأولى للتطوير للاستفادة من كافة المساحات وضمها لمسار الطريق لزيادة مسطح سير السيارات وإنشاء أرصفة للمشاة، مشيرا إلى إنه سيتم إنشاء موقف لسيارات السرفيس المنتشرة بشكل عشوائى بمداخل الشوارع الرئيسية وساحات لانتظار السيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة.

وفى نهاية اللقاء وجه محافظ الجيزة الشكر لوزارة الموارد المائية والرى ممثله فى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى للتعاون المثمر الذى تحقق فى تنفيذ أعمال التغطية للمرحلة الأولى من مصرف المحيط (ترعة المريوطية)، مؤكداً على استمرار التعاون لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.