المجلس الأعلى للأئمة بأبيدجان: السيسى مهتم بدعم التعاون مع كوت ديفوار

وعبّر فضيلة الشيخ دياكيتى عن امتنانه لهذه اللفتة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأشاد باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم التعاون مع كوت ديفوار فى مختلف المجالات، ومن بينها القطاع الدينى لما له من أهمية وتداعيات على الأمن والاستقرار.
كما أشاد، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف باعتباره مرجع الإسلام الوسطى والمعتدل فى العالم، مؤكداً حرص بلاده على الاستفادة مما يقدمه الأزهر من أوجه تعاون ودعم لأبناء كوت ديفوار، خاصة من خلال تخصيص المنح الدراسية، وعلى دعوات المشاركة فى العديد من المؤتمرات.
هذا، وأكد السفير وائل بدوى على ترحيب مصر بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية باعتباره الهيئة الرسمية المسئولة عن الشئون الإسلامية فى كوت ديفوار لبحث سُبل تعميق التعاون مع الأزهر الشريف، بما يدّعم نشر الفكر المعتدل والمستنير فى مواجهة التيارات المتطرفة.
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