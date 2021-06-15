للعام السابع.. مصر الخير تطلق حملة صك الأضحية

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد على المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تلتزم بتوزيع 18 كيلو عن المتبرع وتقوم بتسليم عدد 9 كيلو لكل متبرع كنصيب شرعى فى أضحيته بكل سهولة، وذلك من خلال فروع مؤسسة مصر الخير المنتشرة فى مختلف ربوع الجمهورية أو من خلال الاتصال برقم 16140 لتوفر مندوب وتوصيل أنصبة المتبرعين حتى المنزل مجانا.

وكشف أحمد على، عن أنه يمكن للمتبرع المشاركة فى لحوم صدقة بـ 100 جنيه، أو يمكنه توجيه أضحية كاملة لقرية بإجمالى مبلغ 24,500 جنيه.

وأكد المدير التنفيذى للبرامج، أن مؤسسة "مصر الخير"، تعتبر الجمعيات الصغيرة فى كافة محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر الأذرع التنفيذية لها، وأنهم شركاء أساسين فى حملة صك الأضحية وخاصة هذا العام، مضيفا: "نحن نجنى ثمار تطوير منظومة تنمية موارد الجمعيات الشريكة والتى بدأتها مؤسسة مصر الخير منذ أكثر من عامين ورصدنا خلالهما تجاوب كبير من القائمين على جميع جمعيات تنمية المجتمع التى تعتمد عليها مؤسسة مصر الخير كشريك تنفيذى إستراتيجى".

وأوضح أحمد على، أن حملة صك الأضحية ترتكز على تطوير الجانب التنموى والاقتصادى من خلال شركة أرض الخير لتنمية الثروة الحيوانية، وهى تابعة لمؤسسة مصر الخير لإدارة مزارع الإنتاج الحيوانى.

وتابع المدير التنفيذى للبرامج: "عندما يشارك المتبرع فى الحملة لتنفيذ شريعة الأضحية كأحد أهم الشرائع الهامة للمسلمين فهو يدفع قيمة سبع العجل فقط وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يتحمل أى قيمة من مصروفات الحملة الإدارية مع العلم أن حملات صك الأضحية من الحملات التى تتطلب صرف مبالغ مالية كبيرة على النطاق الإدارى نظير تقديم خدمة عالية الجودة للمتبرعين، حيث أن هذا يتطلب الصرف على عدة محاور منها النقل والذبح والتشفية وعمليات التغليف بما تشملها من أطباق وأكياس وكراتين فضلا عن أهم جزء وهو التجميد والنقل والتوزيع، والذى يعتبر أخر وأهم خطوة لضمان وصول الخدمة للمتبرعين والمستحقين بجودة متميزة نلخص بها ثقتهم فيما تقدمه مؤسسة مصر الخير وشركائها".

من جانبه، أوضح محمود عبد الحكيم، مدير مشروع "صك الأضحية" بمؤسسة "مصر الخير"، أن مؤسسة مصر الخير تستهدف بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى توفير قروض للأسر المستحقة وشباب الخريجين من المستحقين بالعديد من المحافظات بما يوازى قيمة 20 رأس ماشية للشاب وعمل دورة تربية مدتها 6 أشهر يقوم الشاب المستحق خلال تلك الفترة بدعم من مؤسسة مصر الخير برعاية رؤوس الماشية على أن تقوم المؤسسة فى نهاية الدورة بتسويق تلك الرؤوس عن طريق مشروع صك الأضحية ومن ثم يقوم الشاب بسداد قيمة القرض بعد انتهاء الدورة .

وتوفر مؤسسة "مصر الخير" من خلال شركة أرض الخير بتوفير للمقترض مكان التربية (داخل مزارع مصر الخير)، والأطباء البيطريين، والمهندسين الزراعيين، خليط الأعلاف، التدريب اللازم لخلق مستثمر صغير، وتسويق الماشية من خلال شروع صك الأضحية.

كما تعمل المؤسسة على تشغيل الشباب وتنشيط العمالة المصرية من خلال تقديم جودة عالية للصك كتغليف وتعبئة وتجميد ونقل وتوفير خامات من أجل تسليم المتبرع لنصيبه الشرعى (الثلث) من أقرب فرع من فروع المؤسسة المنتشرة فى جميع مناطق الجمهورية، أو توصيلها للمتبرع إذا رغب فى ذلك بتكلفة 100 جنيه للتوصيل لأى مكان ولأى عدد من الصكوك، ويشترط أن يكون التوصيل لنقطة واحدة.

كما يمكن للمضحى المشاركة فى الحملة من خلال فروع المؤسسة أو مكاتبها الميدانية أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16140 أو من خلال تطبيق الهاتف أو موقع مؤسسة مصر الخير الإلكترونى، أو قنوات التبرع الإلكترونى مثل فورى وأمان ومصارى أو ضامن.

جدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير قدمت خلال العامين السابقين كافة التدريبات العملية والنظرية اللازمة لمساعدة الجمعيات الشريكة فى تطبيق نظرية تنمية مواردها ذاتياً من خلال المجتمعات المحيطة بها، مما أحداث تطور مذهل فى خلق كوادر متميزة وإظهار طاقات كبيرة لدى القائمين على الجمعيات الشريكة والعاملين بها فى مجال تنمية الموارد وجمع التبرعات بعد أن كان الاعتماد الأساسى على تلقى الدعم من مؤسسات المجتمع المدنى الكبيرة.