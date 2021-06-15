انعقاد اجتماع لجنة تسيير مذكرة التفاهم بين الخارجية وبرنامج الأغذية العالمى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فى الاجتماع الأول الذى انعقد بمقر وزارة الخارجية للجنة التسيير الخاصة بالإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم المُوقعة بين الوزارة، ممثلةً فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP، والتى تهدف لإنشاء منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين دول الجنوب من أجل أفريقيا فى مصر.





تناولت كلمة الأمين العام، وفقا لبيان صحفى، الدور الذى تقوم به الوكالة فى إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 ، وذلك بناء على المحاور الأربعة لعمل الوكالة وهى برامج بناء القدرات والمنح الدراسية وإيفاد الخبراء والمساعدات، وذلك بما يتفق وتطلعات القارة الأفريقية فى تحقيق حياة أفضل لشعوبها. تم خلال الاجتماع مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالبدء فى تدشين بنود مذكرة التفاهم، والأهداف المتوقع تحقيقها من إنشاء منصة التعاون الجنوب جنوب، فضلاً عن اعتماد تشكيل لجنة التسيير الخاصة بالمذكرة. حضر الاجتماع مندوبو عدة وزارات مصرية مشاركة فى تنفيذ مذكرة التفاهم، وهى وزارات التخطيط والاتصالات والزراعة والتموين والتجارة الداخلية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، فضلاً عن مشاركة الدكتورة نيرفانا فراج كبير مستشارى برنامج الأغذية العالمى لمنصة التعاون وآلية التنسيق بين دول الجنوب من أجل أفريقيا فى مصر.

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