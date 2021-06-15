جبالى يفتتح جلسة البرلمان.. وبدء مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير البترول

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتى من المقرر لها أن تشهد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير البترول، المهندس طارق الملا.





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