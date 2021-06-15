صور.. افتتاح أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شارك فى افتتاح المستشفى كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية. وتضمنت أبرز أعمال التطوير زيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة لتصل إلى 43 سريرا، ورفع كفاءة البنية التحتية وتزويدها بأحدث شبكات المرافق الخدمية. وقال الشريف، إن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وفقا للتطورات الطبية الحديثة. وأشار المحافظ، إلى ضرورة الاستمرار فى تحديث المنشآت والأجهزة الطبية بما يسهم فى تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندرى. ووجه محافظ الإسكندرية، الشكر إلى جميع العاملين بالمستشفى، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المستشفى للمستوى المتميز الذى يتراضاه المرضى والمواطنين.

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