التقى السفير د.وائل بدوي، سفير مصر في أبيدجان، بفضيلة الشيخ عُثمان دياكيتي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشئون الإسلامية، حيث سلمه خطاب التهنئة الموجه إليه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
ومن جانبه، عبّر فضيلة الشيخ دياكيتي عن امتنانه لهذه اللفتة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأشاد باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التعاون مع كوت ديفوار في مختلف المجالات، ومن بينها القطاع الديني لما له من أهمية وتداعيات على الأمن والاستقرار. كما أشاد بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف باعتباره مرجع الإسلام الوسطي والمعتدل في العالم، مؤكداً حرص بلاده على الاستفادة مما يقدمه الأزهر من أوجه تعاون ودعم لأبناء كوت ديفوار، خاصة من خلال تخصيص المنح الدراسية، وعلى دعوات المشاركة في العديد من المؤتمرات.
هذا، وأكد السفير د. وائل بدوي على ترحيب مصر بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشئون الإسلامية باعتباره الهيئة الرسمية المسئولة عن الشئون الإسلامية في كوت ديفوار لبحث سُبل تعميق التعاون مع الأزهر الشريف، بما يدّعم نشر الفكر المعتدل والمستنير في مواجهة التيارات المتطرفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصري في أبيدجان يلتقي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشئون الإسلامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.