مايا مرسى تشارك في حفل الاستقبال الذي اقامه صندوق الامم المتحده للسكان...

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في حفل الاستقبال الذي اقامه صندوق الامم المتحده للسكان بمصر علي شرف السفير بيترسن مساعد السكرتير العام للأمم المتحده ونائب المدير التنفيذي للأمم المتحده للسكان الذي يزور مصر حاليا ولاول مره منذ توليه منصبه ، وذلك بمشاركة الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى جانب عدد من السفراء والقادة البارزين في المجتمع المدني والقطاع الخاص.،. وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفير بيترسن في مصر، كما توجهت بخالص التهنئة للممثله امينه خليل علي تعيينها سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحده للسكان مشيده بدورها في مسلسلها الاخير " خلي بالك من زيزي " الذي ناقش قضيه مهمه للغايه وهي مرض ADHD ، مهنئه فريق عمل المسلسل علي هذا النجاح المتميز الذي وصل الي جميع المصريين . واكدت الدكتورة مايا مرسي ان صندوق الامم المتحده للسكان شريك وداعم مهم لجهود المجلس القومي للمرأة في العديد من المجالات المعنيه بتمكين المرأة . واشارت الدكتوره مايا مرسي ان الحكومه المصريه تعمل علي ملف المرأة في ضوء اجنده محددة وقوية ،مشيرة ان المرأة المصريه تعيش عصرها الذهبي في ضوء دعم القيادة السياسية لها ، مشيرة ان امام المرأة فرصه عظيمه للحصول علي المزيد من الحقوق يجب الاستفاده منها جيدا

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