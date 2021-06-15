هيئة النووية: تقديم ملفات المتقدمين للوظائف المتوفرة 4 يوليو

أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية ، أنه نظرا للإقبال الشديد للتقديم على الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة ، تقرر قصر المدة المخصصة للإعلان والسابق الإعلان عنها وهى ثلاثة أسابيع من تاريخ الإعلان 11 يونيو.

وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم سحب الملفات فقط خلال المدة المعلنة على أن يبدأ تقديم الملفات بعد استيفائها اعتبارا من 4 يوليو، وحتى 4 أغسطس المقبل عدا أيام الجمعة وأجازة عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه لن يتم قبول سحب أو تقديم الملفات التى ترد قبل أو بعد المدد الموضحة.

وقال الوكيل، إنه سيتم إجراء عدد 4 اختبارات مميكنة بالإضافة إلى اختبار المواجهة على أن لا تقل درجة النجاح لكل اختبار عن نسبة 65% للدخول للاختبار التالى وأن لا تقل درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات عن 70%.

وأضاف الوكيل أن اليوم الرابع لسحب ملفات التقديم للعمل بالهيئة شهد إقبالا كبيرا من مختلف التخصصات والقادمين من محافظات الجمهورية، حيث قامت الهيئة بتوفير كل قدراتها لتيسير عملية السحب للمتقدمين في ظل إجراءات احترازية وتنظيمية متميزة، وناشد رئيس الهيئة المتقدمين الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاحترازية للظهور بالمظهر المشرف وتيسير العمل.