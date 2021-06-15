وزير الخارجية يسلم أمير قطر رسالة الرئيس السيسي.. وإشادات بالتطورات الإيجابية في العلاقات

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته الحالية إلى قطر.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، وقام بتسليم أمير قطر الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية والتي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه "بيان العُلا". هذا، وقد قام وزير الخارجية بنقل دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سمو أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.

وأوضح حافظ أن أمير دولة قطر طلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين. كما تناول اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية وما تضطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي.