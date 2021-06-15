/635931/معك-في-قريتك-الداخلية-توجه-قوافل-خدمية-وإنسانية-بنطاق-محافظة-المنوفية

في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وجهت وزارة الداخلية قوافل (خدمية – إنسانية) لعدد من القرى بمحافظة المنوفية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المتعلقة بتطوير التجمعات الريفية، ورفع كفاءة البنية الأساسية.

محافظة المنوفية

واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية – فقد قامت وزارة الداخلية بتوجيه قوافل (خدمية – إنسانية)، حيث استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظة المنوفية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين ، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

الأحوال المدنية

وكذا استخراج مصدرات الأحوال المدنية وتجديد بطاقات الرقم القومى ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.