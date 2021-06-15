مؤسس «إئتلاف أولياء الأمور»: المدارس الخاصة اساءت استخدام «الإنترفيو»

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دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بتصريح مؤسس أمهات مصر، عبير أحمد، بشأن المدارس الخاصة وفكرة استخدام الانترفيو

مؤسس أمهات مصر: المدارس الخاصة والدولية تجرى مقابلات شخصية للأطفال الراغبين فى الالتحاق ويتم وضع أسئلة غير منطقة

وأضافت عبير، مؤسس أمهات مصر، إن المدارس الخاصة والدولية تجري مقابلات شخصية للأطفال الراغبين في الإلتحاق بها، وللأسف يتم إجراء لقاء مع الطفل منفردا، ثم لقاء مع أولياء أموره، ووضع أسئلة غير منطقية ولا تناسب عمر الطفل، وفي النهاية يتم قبول أغلب الأطفال الذين يعمل أسرهم في مناصب وطبقات متميزه في أغلب المدارس، دون أن يتم ذكر سبب رفض الطفل.

مؤسس أمهات مصر: المدارس ابتكرت نظام جديد لعمل المقابلات الشخصية

وأشارت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، إلي أن الجديد في الأمر أن المدارس ابتكرت نظام جديد وهو "بري كي جي" وهو يقبل أطفال من عمر 3 سنوات ونصف، ويتم عمل مقابلات شخصية لهم أيضا ولأولياء أمورهم، لافته أن كل ذلك يتم دون وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وفتح باب القبول عادة يتم في شهر ديسمبر من كل عام في أغلب المدارس بينما تحدده الوزارة في يونيو او يوليو من كل عام، مطالبة بوضع رقابية علي المدارس الخاصة في كافة الأمور وعلي رأسها المقابلات الشخصية والمصروفات الدراسية.