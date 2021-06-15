/635928/أرقام-مثيرة-في-مواجهة-الإسماعيلي-وغزل-المحلة-قبل-مباراة-الخميس

يخوض الإسماعيلي مواجهة هامة ومرتقبة أمام غزل المحلة يوم الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز،ويستعرض دوت الخليج أرقام الإسماعيلي وغزل المحلة قبل يومين من لقائهما المرتقب.

ولعب الإسماعيلي مع غزل المحلة في كل البطولات ٨٧ مباراة، نجح الاسماعيلي في تحقيق ٣٢ انتصار مقابل ٣٩ تعادل، بينما حقق زعيم الفلاحين الفوز في ١٦ لقاء فقط.

وأحرز نادي الإسماعيلي في مسيرته أمام غزل المحلة 88 هدفا ، بينما تلقت شباك الدروايش 71 و نجح الفريق في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال 37 لقاء بكلين شيت.

أرقام الإسماعيلي وغزل المحلة قبل مواجهة الخميس

وتواجه الإسماعيلي و غزلل المحلة على ملعب الدروايش الذي يستضيف مواجهة الخميس بين الفريقين، في ٣٩ مباراة، نجح الدراويش في تحقيق الإنتصار خلال 22 لقاء ، مقابل 14 تعادل ، بينما تلقى الفريق الأصفر الهزيمة في 3 مواجهات.

يدخل الإسماعيلي مباراة غز المحلة برصيد 29 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما يحتل غزل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

ومن المقرر ان تشهد القائمة تواجد عدد من لاعبي المارد الأحمر وهي كالتالي: وجاءت قائمة الدروايش كالتالي:

حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع : محمد هاشم ، باهر المحمدى ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، محمد عادل ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم :فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.

تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة

ومن المتوقع أن يدخل الفريق بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب.