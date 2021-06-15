/635938/طلاق-وبراءة شاب-أقصري-يحتفل-مع-محاميه-بتورته-وجاتوه-بعد-انفصاله-عن-زوجته

في مشهد جديد مثل المسلسلات التركية والهندية إحتفل شاب أقصري بحصولة على البراءاة في اتهام طليقته بتبديد المنقولات الزوجية مع فريق دفاعة في القضية بتورته وجاتوه بالطلاق والبراءة أمس الإثنين 14 يونيو 2021.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حالة الفرحة التى انتابت أحد المواطنين بعد انفصاله عن زوجته.

لانفصاله عن زوجته موطن يحتفل مع محاميه

وقال الشاب في تصريحات صحفية وهو يدعى محمد حامد العمدة ،أنه قرر الاحتفال على طريقته الخاصة بطلاقه وبراءته من قضية منقولات زوجية أقامتها طليقته.

الشاب الأقصرى: طليقتي حصلت على كل حقوقها

وأضاف الشاب الأقصري أيضًا، إن الموضوع بالنسبة له كان تحدى لأن طليقته حصلت على كل حقوقها، وفوجئ بحصولها على حكم عام عليه في قضية منقولات زوجية بعشرات الآلاف من الجنيهات، وبعد مساندة دفاعه المحامي وليد علام حصل على البراءة من أول جلسة.

وأكمل الشاب الأقصري، أنه متزوج منذ عدة سنوات من زوجته الأولى ولديه منها أولاد، ومنذ سنة ونصف قرر الزواج من إحدى السيدات في الأقصر، وبعد شهور دبت المشاكل بينهما وقرر الانفصال وحصلت على كافة حقوقها بعد الطلاق، ولكنه فوجئ بعد ذلك بوجود قضية ضده من طليقته بتبديد المنقولات الزوجية وحصلت ضده على حكم بالحبس سنة، وعلى الفور تابع القضية برفقة المحامى وليد علام صديقه وحصل على البراءة من الجلسة الأولى في القضية، ولذلك قرر أن ينظم إحتفالية بـ"تورتة وجاتوه"، بالبراءة والطلاق من القضية بعد الفرحة بالتخلص من الحكم الذى كان عليه حيث حصل على البراءة من أول جلسة.

وقدم العمدة، أثناء الاحتفالية بالطلاق والتخلص من قضية المنقولات الزوجية، نصيحة للشباب المقبلين على الزواج قائلاً:- "اللى عايز أقوله لكل الشباب ياريت تختاروا صح.. وياريت محدش يغلط الغلطة اللى غلطتها ويعيشوا مرتاحين.. والحمد لله على كل حال".

وفي السياق ذاته قال المحامي بمدينة الأقصر وليد علام، أنه قرر الدفاع عن موكله محمد حامد العمدة لأنه كان مقتنع تماماً ببراءة موكله لأنه يعرفه ويعرف أخلاقه جيداً، حيث أنه وعده بالبراءة من جلسة واحدة، وهو ما حدث بالفعل.

كما أكد المحامي أيضًا، أن قائمة المنقولات حوالى 350 ألف جنية، وهنأ صديقه محمد العمدة على البراءة فى القضية حيث أنه لم يرتكب أى تقصير تجاه طليقته.