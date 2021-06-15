طارق رضوان لوزير البترول : أرقام الوزارة تخلو من الشفافية

/635939/طارق-رضوان-لوزير-البترول--ارقام-الوزارة-تخلو-من-الشفافية

رئيس حقوق إنسان النواب: هناك إنخفاض في إنتاجية الزيت قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان إنه يوجد إعلان لوكالات ايطاليا باكتشافات بترولية جديدة في مصر في حين هناك يوميا هجوم من البرلمان الايطالي ضد مصر ومحاولات مستميتة من هذا البرلمان للتدخل في الشئون الداخلية لمصر.

واضاف - خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير البترول - أن التقارير الصادرة من وزارة البترول تصدر بأرقام مجمعة لا توجد شفافية في تفاصيل الارقام وهناك انخفاض بمقدار 90 الف برميل في إنتاج الزيت ، وتسائل هل هناك رؤية لتشغيل معامل ام تتجه الدولة لإستيراد المطلوب. كما تسائل النائب طارق رضوان قائلا هل هناك رؤية في زياد الاستكشافات الخاصة بالإنتجات البترولية ؟

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