زعيم الأغلبية يكشف مخالفات قطاع البترول: موظف على المعاش لديه 4 سيارات وعين ابنتيه.. وحضر الاجتماعات بـ«روحه».. صور

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استعرض النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، قصة تربح أحد قيادات قطاع البترول، بشكل ساخر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير البترول الدكتور طارق الملا.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تصريحات زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، فيما يتعلق بقطاع البترول.

زعيم الأغلبية يستعرض تفاصيل قصة تربح أحد القيادات بقطاع البترول بالجلسة العامة

وقال زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد، فى كلمته الساخرة،:« قصتى اليوم حول رجل يتولى أحد القطاعات بوزارة البترول، هو مثلنا يأكل ويشرب ويمشى بالشارع، ولكنه به صفات ليس بالبشر، فقبل نهاية خدمته تم نقله لإحدى الشركات الكبرى فى قطاع البترول ليحصل على مكافأة كبيرة عند نهاية خدمته، وقد يكون ذلك من باب التقدير له ولجهوده، ثم تم صرف له اربع سيارات من عدة جهات مختلفة، وقد يكون ذلك أيضا نظرا لأنه يعمل 24 ساعة فى اليوم».

وواصل زعيم الأغلبية، أشرف رشاد، استعراض القصة بشكل ساخر:" ثم عين ابنتيه وزج احدى ابنيه فى القطاع، وقد يكون ذلك أيضا من باب صلة الرحم، ثم حضر بروحه اجتماعات الجمعيات العمومية لعدة جهات، والحصول على بدلات ومكافات، وقد يكون ذلك من باب الإهتمام بمشاركة الافكار".

زعيم الأغلبية: وزير البترول هو القادر على حسم هذه القصص

وأختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد:" اجتماع هذه الصفات فى شخص واحد، أكيد ليس بشرى مثلنا، بل ممكن أن يصل لدرجة الملائكة وأولياء الله الصالحين"، مضيفًا:” هذه احد القصص ولدى ارقام وبيانات وعديد من القصص”.

وتابع، اليوم نترك للوزير الحديث فهو القادر على حسم هذه القصص لإعادة الحق لاصحابه فىى القطاع، والاستعانة بالقطاعات الشبابية ، مؤكدا انه لامانع من الإستفادة من الخبرات المحالة للمعاش ولكن من حق هؤلاء ان ياخذوا راحة ، ويتم الإستعانة بالشباب فى المناصب .