لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة.. 4 توصيات من خطة النواب

جدة - نرمين السيد - أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022-2021،الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن العديد من التوصيات لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نظرا لأهميته.





وأضاف سالم، أن توصيات لجنة الخطة والموازنة جاءت بمنح الجهاز الاستقلالية الكاملة فى ضوء الأطر الدستورية والقانونية، مع تفعيل حكم المادة 11 "فقرة خامسة" من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتى تقضى باختصاص الجهاز بإبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة. وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التوصيات جاءت بزيادة أعداد العاملين من شاغلى الوظائف التخصصية ليصل كحد أدنی 300 موظف، ليتمكن الجهاز من القيام بدوره بفاعلية وكفاءة، مع إعداد مكون تعليمى لطلاب الجامعات وبالأخص كليات التجارة والحقوق والاقتصاد يتناول الجوانب المتعلقة بحماية المنافسة.

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