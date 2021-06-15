محافظ الدقهلية: اعتماد 45 مركزا لتلقى المواطنين لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لمتابعة العمل بجميع المراكز بنطاق المحافظة لبدء العمل بها الأسبوع المقبل بعد بدء توريد اللقاح، وذلك تحقيقا لمطالب المواطنين الذين يتم التسجيل لبياناتهم على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة ووصلتهم الرسالة بالتوجه لإحدى مراكز التطعيم بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم إتاحة التسجيل لجميع المواطنين على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة للحصول على اللقاح.

والمراكز التى تم اعتمادها بنطاق المحافظة فى جميع مراحل العمل وأماكنها ومواعيد العمل يوضحها الجدول التالى:



وأكد مختار أن الدولة والحكومة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى المواجهة والتصدى لفيروس كورونا منذ اللحظة الأولى وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية وبفضل تضافر جهود كل أجهزة الدولة، مشيرا إلى الوعى لدى المواطنين فضلا عن المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.