فيديو- سناء العسال.. مصرية تطلق مبادرة لتوزيع الملابس المستعملة على الفقراء

دوت الخليج التقى "العسال" للوقوف على تفاصيل مبادراتها، حيث أكدت أنها انطلقت فى عام 2015 وتحديدًا فى شهر رمضان، وذلك بعدما توفر لديها ملابس كثيرة فى منزلها، وقررت أن تتبرع بها للفقراء.
وأوضحت العسال، أنها طرحت على جيرانها التبرع بملابسهم القديمة، والمستعملة، للبسطاء، ولاقت الفكرة رواجًا كبيرًا، ومن هنا اتخذت مقرًا للتوزيع، لافتة إلى أنها توفر الملابس بجميع أنواعها "حريمى ـ أطفالى ـ رجالى".
وحول ضمان التوزيع العادل للملابس، قالت العسال لـ دوت الخليج، إنها طلبت من الأهالى تسجيل بياناتهم ضمن المبادرة، من خلال بطاقة الرقم القومى للكبار، وشهادة الميلاد للأطفال، على أن توفر لكل فرد قطعة واحدة، مشيرة إلى أن التبرعات أكثر من المستهلك بكثير.
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