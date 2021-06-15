مايا مرسى: السيسى الراعى الأول للمرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم، التدريب التفاعلى لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية والقاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومجموعة من مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية.





عبرت الدكتورة مايا مرسى، وفقا لبيان صحفى، عن خالص احترامها وتقديرها للمستشار عمر مروان وزير العدل، لدعمه ومساندته الدائمة لقضايا المرأة ورعايته لحقوقها من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين الصادرة لصالح المرأة كحق دستورى.

كما وجهت خالص الشكر والتقدير للمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لدعمه و تقديره للمرأة وإيمانه بقدراتها ، حيث أصدر خلال فتره توليه هذا المنصب الهام، العديد من القرارات الهامة والمنصفة التى تؤكد حرص الهيئة التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر على تعزيز تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع القيادة، ومن بين هذه القرارات الهامة تعيين 28 سيدة كمديرات لنيابات الهيئة بالمحافظات فى سابقة هى الأولى من نوعها وتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادعاء فى المحاكم التأديبية لمجلس الدولة فضلاً عن إشادته فى العديد من المناسبات بدور عضوات النيابة الإدارية اللائى يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالًا بنسبة 48.5%، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، وهذا يأتى تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها من الوصول إلى المناصب العليا.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها بتواجدها وسط مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية كأول لقاء يجمعها بهن، كما قدمت خالص التهانى لوصولهن لهذا المنصب الهام الذى يؤكد أن المرأة المصرية قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب وقادرة على النجاح فيها واثبات ذاتها وبقوة، متمنية لهن خالص النجاح والتوفيق فى مهامهن الجديدة، وأن نشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات فى المزيد من المناصب بجميع الهيئات القضائية.

وأكدت مرسى، على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتماماً كبيراً بقضايا ووصولها لحقها الدستورى، مشيرة إلى القرار التاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والخاص بتعيين عناصر نسائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة بعدَ 72 عامًا منَ النضالِ لتصلَ المرأةُ إلى مجلسِ الدولةِ والنيابةِ العامةِ، لذا تتقدم بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى الراعى الأول للمرأة المصرية وإرادته السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع.