صور.. الشوربجى: المؤسسات الصحفية القومية استعادات بريقها فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة، صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنى والوفد المرافق له، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.





حضر اللقاء الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، المستشار عادل بريك، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة أبوباشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسى الأمين العام.

فى بداية اللقاء، رحب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوزير الإعلام الأردنى، فى بلده الثانى مصر، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتى شهدت تطورا، لا سيما فى ظل حرص القيادتين المصرية والأردنية على دفع وتعزيز أواصر التعاون الثنائى والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أوضح المهندس عبدالصادق الشوربجى، أن الهيئات الصحفية والإعلامية فى مصر مستقلة طبقًا لأحكام الدستور والقانون، موضحًا بعضًا من اختصاصات الهيئة للوزير صخر دودين، ومن بينها الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، فضلا عن إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.

وأكد رئيس الهيئة، أن المؤسسات الصحفية القومية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، استعادت بريقها من جديد كأداة رئيسية للتنوير والتثقيف فى إطار خطط متكاملة للتحديث والتطوير بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة ووسط تحديات كبيرة تحيط بالصحافة الورقية ليس فى مصر فحسب بل فى العالم كله، وشدد على الدور المهم للمؤسسات الصحفية القومية كأحد أدوات الدولة وقوتها الناعمة فى تناول جميع القضايا بموضوعية ودعم خطط الدولة فى التنمية والتصدى بقوة للأفكار الهدامة والمغلوطة .

وأشار الشوربجى، إلى استعداد الهيئة الوطنية للصحافة للتعاون مع وزارة الإعلام الأردنية سواء فيما يتعلق بنقل تجربة الهيئة الوطنية فى التعامل مع قضايا وتحديات المؤسسات الصحفية القومية وخطط التطوير والتحديث والنتائج الإيجابية التى تم تحقيقها خلال فترة وجيزة فضلا عن المشروعات القائمة حاليا أو بتبادل الخبرات فى مختلف مجالات صناعة الصحافة، واقترح عقد بروتوكول لتدريب الكوادر الصحفية بين الجانبين .

من جانبه، عبر صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنى، عن سعادته بالتواجد فى بلده الثانى مصر، وأشار إلى العلاقات الأخوية الفريدة التى تجمع البلدين، وأكد أن علاقات التعاون المصرى الأردنى تشهد نموًا وتنسيقا فى مختلف المجالات.

وقال: "العلاقات دائمًا وعلى مدار التاريخ كانت متميزة مع مصر، ولكن حاليًا باتت أكثر تميزًا بكل ما تحمله الكلمة من معان ووصل الأمر إلى حد التطابق فى وجهات النظر فى غالبية الملفات المشتركة والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للصحافة فى تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية فى مصر وخططها لتحقيق المزيد من النجاحات، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين البلدين فى هذا المجال، وعبر عن أمله فى أن تشهد الفترة القادمة عمل إعلامى عربى مشترك يتصدى لقضايا الأمة ويؤرخ لفترات زمنية متعاقبة ومهمة فى تاريخ العرب.