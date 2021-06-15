النواب يفتحون ملف التعيينات.. ويهاجمون وزير البترول

جدة - نرمين السيد - هاجم أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وزير البترول بسبب تأخر توصيل الغاز للمنازل، خصوصًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا، فضلاً عن ملف التعيينات.





وطالب النائب مجدى الأمير، عضو مجلس النواب، بالعمل على الانتهاء من توصيل الغاز للمناطق المحرومة، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا ولا يوجد حتى الآن رد بشأن التوصيل.

وقال النائب طه الناظر: "طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى لاستخدام المواد المحلية، لا بد من سرعة توصيل الغاز الطبيعى، وخصوصا فى القرى التى تم توصيل الصرف الصحى بها"، مطالبًا بتخفيض أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعى، خصوصًا أنه منتج محلى.

واستنكر الناظر زيادة أسعار التركيب للمنازل، قائلا: "الناس تعبت هتلاقيها من الكهرباء والغاز ولا إيه ولا إيه؟"، مشيرًا إلى أن الصعيد محروم من الحصول على الحق فى فرصة عمل، وأن هناك فرص عمل والدليل على ذلك التعيينات التى تتم من خلال بعض المسؤولين.

وقال: "فيه ناس بتتعين ومعايا الأسماء، وأنه حاول الوصول لأى أحد من المسؤولين إلا أنه لم يتمكن، وحاولت مقابلة أحد من المسؤولين بالوزارة كأنها ترسانة حربية".

من جانبه، شن سامح السايح، هجومًا حادًا على وزارة البترول بسبب عدم وجود شفافية فى التعيينات، مشيرًا إلى أنه على مدار أكثر من 6 سنوات فى مجلس النواب لم يتمكن من تعيين واحد فقط.

وقال: "أنا مش بطالب بتعيين ابنى ولا ابن عمى أنا بتكلم على واحد محتاج الشغل علشان يعرف يصرف على أسرته.. لا يليق بمجلس النواب ألا يستطيع نائب يعين أحد، على الرغم من تصريحات الوزير بأنه لا توجد تعيينات، إلا أن هناك تعيينات حصلت من خلال المديرين".