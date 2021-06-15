صور.. اعتماد 805 ملايين جنيه ضمن خطة رصف الطرق فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اعتماد 805 ملايين جنيه ضمن أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الثلاثاء، إعادة رصف طريق "أسيوط – ساحل سليم الزراعى" والذى تنفذه الهيئة القومية للطرق والكبارى وذلك باستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت، وذلك فى إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية.



وتابع المحافظ أعمال إعادة رصف طريق أسيوط - ساحل سليم الزراعى بحرى كمين المطمر، وذلك باستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت وترميم الطرق بإستخدام الاسمنت، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حاليًا هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة؛ لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير "حياة كريمة" وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.



وأكد المحافظ حرصه الشديد على متابعة كل المشروعات التى تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا، للوقوف على نسب التنفيذ مشيرًا الى أهمية العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.



ووجه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه على الشركات المنفذة ،بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة.