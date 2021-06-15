القوي العاملة : تخريج أولى الدورات التدريبية لذوي الهمم والعزيمة بالإسكندرية

اختتمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية أولى الدورات التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة على مهنة التبريد والتكييف والتي استمرت لمدة شهرين تم تدريبهم خلالها على مهارات اصلاح وصيانة جميع أنواع المكيفات والثلاجات المتواجدة في السوق المصري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة إدماج هذه الفئة في سوق العمل للاستفادة من قدراتهم وجهودهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٢٠.
وقال ياسر سعيد مدير المديرية : إنه تم عقد لقاء مع جميع المتدربين للوقوف على مدى استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندريه، إلا أنهم أبدوا رغبتهم بالعمل في شركات التبريد والتكييف لاكتساب المزيد من الخبرة قبل التوجه إلى إقامة مشروعات خاصة بهم .
وأناب محمد سعفان وزير القوي العاملة ، مدير المديرية بتسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية والتي جاءت بتقدير جيد جدا وامتياز.
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