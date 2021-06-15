برلمانيون لوزير البترول: هناك فساد إدارى داخل الهيئة وسمسار التعيينات يتقاضى ٢٠٠ألف...

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب ،والمنعقدة حاليا لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء إلى وزير البترول ،انتقادات بسبب تجاهل الطلبات المقدمة من النواب لتعيين أصحاب الكفاءة داخل شركات البترول ،فى الوقت الذى يتم فيه تعيين أبناء المديرين بهذة الشركات .

وأكد النواب أن سياسة الدائرة المغلقة المعمول بها منذ ٢٠ عاما داخل وزارة البترول ،مازال العمل بها مستمرا حتى الأن وهو ما يتعارض مع حالة النهضة التى تشهدها مصر الجديدة .

ووجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلي النواب عددا من الملاحظات لوزير البترول الدكتور طارق الملا والذى حضر الجلسة البرامانية اليوم .وقال :يوجد إعلان لوكالات ايطاليا باكتشافات بترولية جديدة في مصر ،في الوقت الذى يواصل فيه البرلمان الايطالي هجومه ضد مصر، ومحاولاته المستميتة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر .

واضاف خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير البترول أن التقارير الصادرة من وزارة البترول تصدر بأرقام مجمعة لا توجد شفافية في تفاصيل الارقام وهناك انخفاض بمقدار 90 الف برميل في إنتاج الزيت ، وتسائل هل هناك رؤية لتشغيل معامل أم تتجه الدولة لإستيراد المطلوب

تسائل النائب طارق رضوان قائلا هل هناك رؤية في زياد الاستكشافات الخاصة بالإنتجات البترولية ؟

وقالت النائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب :هناك فجوة كبيرة بين وزارة البترول وبين المواطن البسيط فى القرى الريفية وهو ما يتعارض مع تكليفات القيادةالسياسية بالأهتمام بالريف المصرى .وقالت :محافظة الدقهلية من المحافظات الكبرى ولم يدخل الغاز الطبيعى لكثير من المدن .

وقال النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب :سمسار وزارة البترول بيخلص ورق التعيينات بالشركات بحوالى ٢٠٠ ألف جنيه، واستطرد قائلا:جميع النواب يعلمون ذلك وهناك فساد إدارى داخل هيئة البترول ..وهنا صفق النواب

وعاود النائب عاطف ناصر قائلا:وعدنا الشعب المصرى بتحقيق الاكتفاء ابذاتى من الغاز الطبيعى وحتى الان لهناك مناطق هامه وحيويه فى المحافظات المصرية لم يدخلهاةالغاز الطبيعى .