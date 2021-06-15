شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب ،والمنعقدة حاليا لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء إلى وزير البترول ،انتقادات بسبب تجاهل الطلبات المقدمة من النواب لتعيين أصحاب الكفاءة داخل شركات البترول ،فى الوقت الذى يتم فيه تعيين أبناء المديرين بهذة الشركات .
وأكد النواب أن سياسة الدائرة المغلقة المعمول بها منذ ٢٠ عاما داخل وزارة البترول ،مازال العمل بها مستمرا حتى الأن وهو ما يتعارض مع حالة النهضة التى تشهدها مصر الجديدة .
ووجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلي النواب عددا من الملاحظات لوزير البترول الدكتور طارق الملا والذى حضر الجلسة البرامانية اليوم .وقال :يوجد إعلان لوكالات ايطاليا باكتشافات بترولية جديدة في مصر ،في الوقت الذى يواصل فيه البرلمان الايطالي هجومه ضد مصر، ومحاولاته المستميتة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر .
واضاف خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير البترول أن التقارير الصادرة من وزارة البترول تصدر بأرقام مجمعة لا توجد شفافية في تفاصيل الارقام وهناك انخفاض بمقدار 90 الف برميل في إنتاج الزيت ، وتسائل هل هناك رؤية لتشغيل معامل أم تتجه الدولة لإستيراد المطلوب
تسائل النائب طارق رضوان قائلا هل هناك رؤية في زياد الاستكشافات الخاصة بالإنتجات البترولية ؟
وقالت النائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب :هناك فجوة كبيرة بين وزارة البترول وبين المواطن البسيط فى القرى الريفية وهو ما يتعارض مع تكليفات القيادةالسياسية بالأهتمام بالريف المصرى .وقالت :محافظة الدقهلية من المحافظات الكبرى ولم يدخل الغاز الطبيعى لكثير من المدن .
وقال النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب :سمسار وزارة البترول بيخلص ورق التعيينات بالشركات بحوالى ٢٠٠ ألف جنيه، واستطرد قائلا:جميع النواب يعلمون ذلك وهناك فساد إدارى داخل هيئة البترول ..وهنا صفق النواب
وعاود النائب عاطف ناصر قائلا:وعدنا الشعب المصرى بتحقيق الاكتفاء ابذاتى من الغاز الطبيعى وحتى الان لهناك مناطق هامه وحيويه فى المحافظات المصرية لم يدخلهاةالغاز الطبيعى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانيون لوزير البترول: هناك فساد إدارى داخل الهيئة وسمسار التعيينات يتقاضى ٢٠٠ألف... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.