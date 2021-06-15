النيابة عن إخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح: لازال محبوسًا على ذمة قضايا

أكدت النيابة العامة، أنه بشأن ما تداول حول إخلاء سبيل المتهم عبد المنعم أبو الفتوح، فالمتهم لازال محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. كان تم تداول خبر حول إخلاء سبيل المتهم عبد المنعم أبو الفتوح، صباح اليوم الثلاثاء، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمحبوس على ذمتها احتياطيًا بالتحريض على الدولة.

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