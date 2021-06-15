/635941/هجوم-حاد-من-البرلمان-على-وزير-البترول-بسبب-تأخير-توصيل-الغاز-والتعيينات

هاجم أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وزير البترول بسبب تأخر توصيل الغاز للمنازل، لاسيما وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي، فضلا عن ملف التعيينات.

مجدي الأمير يطالب بالانتهاء من توصيل الغاز للمناطق المحرومة

وطالب النائب مجدي الأمير، عضو مجلس النواب، بالعمل على الانتهاء من توصيل الغاز للمناطق المحرومة، مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي ولا يوجد حتى الآن رد بشأن التوصيل.

وقال النائب طه الناظر: طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي لاستخدام المواد المحلية، لابد من سرعة توصيل الغاز الطبيعي، وخصوصا في القرى التي تم توصل الصرف الصحي بها.

طه الناظر يطالب بتخفيض أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعى

وطالب النائب طه الناظر، بتخفيض أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي، خصوصا وأنه منتج محلي.

بينما استنكر الناظر زيادة أسعار التركيب للمنازل، قائلا: "الناس تعبت هتلاقيها من الكهرباء والغاز ولا ايه ولا ايه؟".

وأشار إلى أن الصعيد محروم من الحصول على الحق في فرصة عمل، قائلا: هناك فعلا فرص عمل والدليل على ذلك التعيينات التي تتم من خلال بعض المسئولين.

وقال: فيه ناس بتتعين ومعايا الأسماء، مشيرا إلى أنه حاول الوصول لأي أحد من المسئولين إلا أنها لم يتمكن، قائلا: "حاولت مقابلة حد مسئول كأنها ترسانة حربية".

من جانبه شن سامح السايح، هجوما حادا على وزارة البترول بسبب عدم وجود شفافية في التعيينات، مشيرا إلى أنه على مدار أكثر من 6 سنوات في مجلس النواب لم يتمكن من تعيين واحد فقط.

وقال: أنا مش بطالب بتعيين ابني ولا ابن عمي أنا بتكلم على واحد محتاج الشغل علشان يعرف يصرف على أسرته.

وتابع السايح: لا يليق بمجلس النواب ألا يستطيع نائب يعين أحد، قائلا: على الرغم من تصريحات الوزير بأنه لا توحد التعيينات إلا أن هناك تعيينات حصلت من خلال المديرين.