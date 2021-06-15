/635946/بشائر-الخير- بدء-موسم-زراعة-الأرز-في-البحيرة-والفلاحين-محصول-اقتصادى-لا-غنى-عنه

تعتبر زراعة الأرز في مصر من الزراعات المهمة ويعد محصول الارز من المحاصيل الأساسية المهمة التي يعتمد علية المواطن المصرى.

وتتميز محافظة البحيرة بزراعة بمساحات كبير من محصول الارز لوجودها بين ضفاف فرع النيل وتتوفر فيها مياه الرى التي هي الشريان لزراعة الارز.

تجول موقع دوت الخليج بين عدد من المزارعين لرصد كيفية زراعة الارز ومعرفة الأنواع المنزرعة ومراحل زراعتة حتي الحصاد.

في البدايه يقول صلاح سعيد احد المزارعين بقرية الطويلة مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة نحن كافلاحين نعتمد علي زراعة الارز ولا يوجد غنى عنه نهائيا لان الأرز سلعة أساسية وهو أهم الأغذية للمصريين، وهو يدر دخلا اقتصاديا عاليا للفلاحين بالنسبه للزراعات الصيفية الأخرى.

يتم عمل الأحواض البدرية في الايام الاولة من شهر مايو والتي تسمي بالمشاتل يقوم الفلاحين بالحرث والتجهيز قبل بدير البذور والتي تستمر لمدة لا تقل عن شهر داخل هذة الاحواض، وبعد ذالك يتم تجهيز الارض لنقل الشتلات عن طريق الآلات او عن طريق التفريد علي المواشي او الحصنه، بالعومات في المياه.

ويلتقط اطراف الحديث عم احمد كامل احد المزارعين بنفس القرية قائلا عملية زراعة الارز تتم علي مراحل المرحلة الأولى هي تربية الشتلات والمرحلة الثانية هي نقل الشتلات والمرحلة الثالثة هي غرث الشتلات عن طريق العمال او عن طريق الالات الزراعية، وبعد ذلك يتم متابعة الري علي حسب نوع التربة الزراعية ونوع الشتلات.

ويقول كمال النجار احد المزارعين انة يوجد العديد من انواع الشتلات وكل نوع يوجد له رقم مثل نوع ١٠١ ونوع سوبر ٣٠٠ ونوع ٧٧ ونوع ١٠٤ وانوع اخرة كثيرة كل نوع ينطبق مع نوع التربة المخصصة له يزرع الأرز بجميع أنواع الأراضي بشرط أن تكون ذات قدرة على الاحتفاظ بالماء ويلائم الأراضي الطينية الخصبة الغنية بالمادة العضوية وذات القوام المتماسك، والأرز يتحمل الملوحة بدرجة قليلة

مضيفا ان الأرز ليس من النباتات المائية ويتركز نحو 90 % من مجموعه الجذري في 25 سم السطحية من التربية ، لذلك يجب توافر الماء باستمرار أثناء نموه ويتبع في ري الأرز تحت نظام المناوبات 3 او 4 أيام عمالة ومثلها بطالة بحيث يروى كل دور من دورات الري وينظم الأرز قبل حصاده بنحو شهر، وعن عملية التغذية او التسميد يتم وضع من 2 شكارة سماد اليوريا الي 3 شكارة سماد على حسب تربه الارض المنزرعة.

مشيرا ان الارز يستمر لمدة لا تقل عن 4 اشهر في الارض علي حسب النوع المنزرع ويتم بعد ذلك عملية الجني التي تسمي بضم الارز اما عن طريق العمال او عن طريق الالات الزراعية، وبعد ذالك يتم فرد الارز لمدة يومين في الشمس لفقد نسبة الرطوبه ليتناسب مع عملية التخزين والتداول.

وعلي جانب اخر قال المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة انه تم التأكيد على متابعة زراعة الأرز والالتزام بقرار وزير الموارد المائية، بخصوص المساحات المقرر زراعتها أرز موسم صيفى2021، بشأن حظر زراعة الأرز في الأماكن غير المصرح بزراعتها، وتشكيل لجان لإزالة زراعات الأرز المخالفة.

مضيفا أن المساحة المصرح بها داخل محافظة البحيرة، طبقا لقرار وزارة الري، تبلغ 186650 فدانا عبارة عن 106650 فدانا على الترع و 80 ألف فدان مساحات الأرز الجاف والمياه المتأثرة بالملوحة.

وأكد الدكتور محمد الشربيني أخصائى محاصيل بالارشاد الزراعي، انه يتم عمل دورات توعية للمزارعين لمعرفة أهم التوصيات الفنية الخاصة بمحصول الارز بداية من الزراعة حتى الحصاد وكيفية ترشيد إستخدام المياه فى المحصول وكيفية عملية التسميد والمتابعه