رشا كليب تطالب بتأهيل قدرات العاملين بالشهر العقاري لمواكبةً توجه الدولة للتحول الرقمي «صور»

/635932/رشا-كليب-تطالب-بتأهيل-قدرات-العاملين-بالشهر-العقاري-لمواكبة-توجه-الدولة-للتحول-الرقمي-صور

شاركت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في أولي جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الشهر العقاري، ويأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية السياسية والمجتمعية التي تتحملها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك استجابةً للشارع المصري الذي أصابه القلق حيال هذا القانون، وتستهدف التنسيقية صياغة نتائج توافقية تعبر عن آراء كافة التوجهات السياسية وبما يراعي مصالح المصريين.

دوت الخليج ينشر تفاصيل مشاركة النائبة رشا كليب حول الحوار المجتمعي بشأن قانون الشهر العقاري

وتساءلت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن وجه الاستفادة العائد علي المواطن من عملية التسجيل طالما تتواجد جميع المرافق والخدمات في الوحدة السكنية.

كما تسائلت النائبة رشا كليب،حول تفعيل المادة ١٩٩ من الدستور، وهل هناك استقلال إداري ومالي في مصلحة الشهر العقارى؟،إضافة إلى عمليات تأهيل وتدريب تنمية قدرات العاملين بالشهر العقاري لمواكبةً التطور التكنولوجي الهائل وفقًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي،فضلا عن مكاتب الشهر العقاري المزمع انشائها ضمن مجمع الخدمات في قري حياة كريمة، ومدي توافر العمالة اللازمة للتشغيل في ظل العجز الشديد الذي يعاني منه مصلحة الشهر العقاري.

الواحدات السكنية

وتسائلت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، موقف الوحدات السكنية والعقارات المبنية علي أملاك الدولة من عملية التسجيل، والتي تتمتع بكامل الخدمات والمرافق.