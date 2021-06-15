/635930/مفاجأت-في-قائمة-الأهلي-لمباراة-الترجي-التونسي-بدوري-أبطال-إفريقيا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المتجهة للأراضي التونسية استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

وجاءت قائمه الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

واصل محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر لتونس.

وأدى محمد هاني، ظهير أيمن الفريق جلسة في «الجيم» ثم قام بالجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية.

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة خلال المران الأخير للفريق في القاهرة الذي أقيم صباح اليوم قبل ساعات من السفر إلى تونس لمواجهة الترجي.