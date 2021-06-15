طارق رضوان لوزير البترول: أرقام الوزارة تخلو من الشفافية وهناك إنخفاض في إنتاجية الزيت

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قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه يوجد إعلان لوكالات ايطاليا باكتشافات بترولية جديدة في مصر في حين هناك يوميا هجوم من البرلمان الايطالي ضد مصر ومحاولات مستميتة من هذا البرلمان للتدخل في الشئون الداخلية لمصر.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بحديث النائب طارق رضوان، بشأن أرقام وزارة البترول المتعلقة بالإنتاجية
طارق رضوان: أرقام وزارة البترول ينقصها الشفافية
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان:«- خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير البترول - أن التقارير الصادرة من وزارة البترول تصدر بأرقام مجمعة لا توجد شفافية في تفاصيل الارقام وهناك انخفاض بمقدار 90 الف برميل في إنتاج الزيت ، وتسائل هل هناك رؤية لتشغيل معامل ام تتجه الدولة لإستيراد المطلوب».
كما تسائل النائب طارق رضوان قائلا هل هناك رؤية في زياد الاستكشافات الخاصة بالإنتجات البترولية ؟
هذا ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير البترول والثروة المعدنية.
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