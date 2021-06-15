طارق رضوان لوزير البترول: أرقام الوزارة تخلو من الشفافية وهناك إنخفاض في إنتاجية الزيت

/635939/طارق-رضوان-لوزير-البترول-ارقام-الوزارة-تخلو-من-الشفافية-وهناك-انخفاض-في-انتاجية-الزيت

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه يوجد إعلان لوكالات ايطاليا باكتشافات بترولية جديدة في مصر في حين هناك يوميا هجوم من البرلمان الايطالي ضد مصر ومحاولات مستميتة من هذا البرلمان للتدخل في الشئون الداخلية لمصر.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بحديث النائب طارق رضوان، بشأن أرقام وزارة البترول المتعلقة بالإنتاجية

طارق رضوان: أرقام وزارة البترول ينقصها الشفافية

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان:«- خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير البترول - أن التقارير الصادرة من وزارة البترول تصدر بأرقام مجمعة لا توجد شفافية في تفاصيل الارقام وهناك انخفاض بمقدار 90 الف برميل في إنتاج الزيت ، وتسائل هل هناك رؤية لتشغيل معامل ام تتجه الدولة لإستيراد المطلوب».

كما تسائل النائب طارق رضوان قائلا هل هناك رؤية في زياد الاستكشافات الخاصة بالإنتجات البترولية ؟

هذا ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير البترول والثروة المعدنية.